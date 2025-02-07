Ένα όμορφο οδοιπορικό κάνουν οι ταξιδιώτες μας την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου και οι τηλεθεατές του Happy Traveller, στον ΣΚΑΪ τους ακολουθούν στην ορεινή Καβάλα και το Παγγαίο Όρος.

Ξεκινούν το ταξίδι τους από τη Θεσσαλονίκη και φτάνουν στην Παλιά Καβάλα, ένα όμορφο και ήσυχο χωριό. Κάνουν μια μικρή βόλτα και πηγαίνουν για περπάτημα στον παλιό νερόμυλο. Στη συνέχεια, πάνε στο λατομείο για να δουν πως είναι το μέρος που παλιά γινόταν η εξόρυξη των πετρών.

Επόμενη στάση στους Φιλίππους και τη Λυδία, εκεί όπου χτίστηκε η πρώτη χριστιανική εκκλησία από τον Απόστολο Παύλο και βαπτίστηκε η πρώτη χριστιανή, αλλά και το χωριό Νικήσιανη με τις αμέτρητες καστανιές.

Η επόμενη μέρα έχει επίσκεψη στο Μοναστήρι Εικοσιφοίνισσα και το χωριό Παλαιοχώρι και το δάσος από καστανιές. Συνεχίζουν στη νότια πλευρά του Παγγαίου Όρους, πηγαίνουν στο χωριό Κηπιά με το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων, στη Μεσορόπη με τον καταρράκτη της και τη Μουσθένη με τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια.

Φτάνουν μέχρι την κωμόπολη της Ελευθερούπολης και το Ακροβούνι και καταλήγουν στο καταφύγιο του Παγγαίου, όπου μετά από λίγη πεζοπορία ανεβαίνουν στην εντυπωσιακή κορυφή "αυγό".

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

