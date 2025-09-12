Της Έλενας Γαλάρη

Εκτός φυλακής βρίσκεται, με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου της Λαμίας, ο πρώην αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την αίτηση αποφυλάκισης του καταδικασθέντα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία επικαλείται λόγους υγείας.

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος έχει τεθεί σε κατ΄οίκον περιορισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.