Της Έλενας Γαλάρη
Εκτός φυλακής βρίσκεται, με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου της Λαμίας, ο πρώην αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την αίτηση αποφυλάκισης του καταδικασθέντα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία επικαλείται λόγους υγείας.
Ο Νίκος Μιχαλολιάκος έχει τεθεί σε κατ΄οίκον περιορισμό.
