Αποφυλακίστηκε «για λόγους υγείας» ο Νίκος Μιχαλολιάκος - Τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό

Το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την αίτηση αποφυλάκισης για «λόγους υγείας» - Ο πρώην αρχηγός της Χρυσής Αυγής τέθηκε σε κατ΄οίκον περιορισμό

Της Έλενας Γαλάρη

Εκτός φυλακής βρίσκεται, με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου της Λαμίας, ο πρώην αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την αίτηση αποφυλάκισης του καταδικασθέντα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,  στην οποία επικαλείται λόγους υγείας

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος έχει τεθεί σε κατ΄οίκον περιορισμό. 

