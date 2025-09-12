Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρέθηκε σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης προκειμένου να καταθέσει μηνύσεις κατά της οικογένειάς του, λίγες εβδομάδες μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής συνοδευόταν από τους δικηγόρους και έξω από το Πρωτοδικείο δήλωσε: «Βρίσκομαι σήμερα εδώ για τους εμπλεκόμενους για τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ.

Αυτός είναι ο ένας λόγος, ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία, το οποίο είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα.

Πάρα πολύς κόσμος έχει αναφερθεί σε εμένα, το πώς μπορώ να βοηθήσω την κατάσταση για να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους».

Δηλώσεις του Γιώργου Μαζωνάκη έξω τα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου κατέθεσε μηνύσεις κατά της οικογένειας του. pic.twitter.com/7L4pIT37wB — Flash.gr (@flashgrofficial) September 12, 2025

Ο Γιώργος Μάζωνάκης είχε κάνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον των συγγενικών του προσώπων.

Όπως σημείωσε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», ο Γιώργος Μαζωνάκης μηνύει όλα τα μέλη της οικογένειάς του καθώς και μια οικογενειακή φίλη.

«Η μήνυση που κατατίθεται σήμερα έχει να κάνει με ψευδή κατάθεση και συκοφαντική διαφήμιση. Θα ακολουθήσουν κι άλλες μηνύσεις και αγωγές», εξήγησε.

«Μέσα από τη μήνυση ζητάμε την τιμωρία των ανθρώπων που προέβησαν στον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο» είπε χαρακτηριστικά.

