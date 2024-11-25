του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού απο το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα Αχαρνών, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από τον κόμβο Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου.

Στο κέντρο αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη Σταδίου, Πανεπιστημίου, Β. Σοφίας προς Βουλή και Μάρνη.

Πηγή: skai.gr

