Χρειαζόμαστε περισσότερους Αϊ-Βασίληδες

Η Coca-Cola, πάντα παρούσα στα τραπέζια της χαράς, στέκεται και φέτος τα Χριστούγεννα δίπλα στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, μοιράζοντας απλόχερα ένα θερμό χαμόγελο και μια ζεστή αγκαλιά. Μαζί με τη MKO «Μπορούμε» συνεχίζει για 2η χρονιά το έργο της προσφέροντας εκατομμύρια μερίδες τροφίμων και συστήνει ξανά τη δράση «Ένα Κυριακάτικο Γεύμα για Όλους».

Στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης καμπάνιας της, η Coca-Cola συνεργάζεται για 2η συνεχόμενη χρονιά με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Μπορούμε» για να διασώσει περισσότερες από 2,6 εκατομμύρια μερίδες τροφίμων που θα διατεθούν σε 300 κοινωφελείς οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας φροντίδα αλλά και μια ευκαιρία για μια ζεστή ανθρώπινη επαφή.

Η Coca Cola προχωρά και στη δεύτερη δράση -πάλι σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Μπορούμε»- «Ένα Ζεστό Κυριακάτικο Γεύμα για Όλους».

Με την πρωτοβουλία αυτή, μέσω του «Μπορούμε», εκατοντάδες ωφελούμενοι κοινωνικών δομών Δήμων της χώρας μας, θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν κάθε Κυριακή και για διάστημα δύο μηνών ένα ζεστό, ολοκληρωμένο γεύμα υψηλής διατροφικής αξίας, φτιαγμένο με φροντίδα και μεράκι αποκλειστικά για εκείνους.

Τις ημέρες των γιορτών η Coca-Cola θέλει να στηρίξει ακόμα περισσότερους συνανθρώπους μας, σε όλη τη χώρα, θυμίζοντας ότι η μεγαλύτερη χαρά έρχεται όταν μοιραζόμαστε με αυτούς που το έχουν ανάγκη, με την κοινότητά μας, με τους ανθρώπους γύρω μας.

Γιατί ένα γεύμα συνοδευόμενο από ένα χαμόγελο ή μια συζήτηση μπορεί να γίνει φάρος ελπίδας.

Κάθε ζεστό γεύμα, κάθε χειρονομία αγάπης, γίνεται μια υπενθύμιση ότι οι πιο αληθινές στιγμές των γιορτών είναι αυτές που μοιραζόμαστε από καρδιάς.

Το μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης ταξιδεύει

Θέλοντας να δημιουργήσει την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία, η Coca-Cola, φέτος τα Χριστούγεννα, ταξιδεύει σε περισσότερα από 130 σημεία σε όλη την Ελλάδα, διανύοντας τη μεγαλύτερη διαδρομή μέχρι σήμερα, για να μοιράσει την αληθινή μαγεία των γιορτών, να δώσει ελπίδα, να διαδώσει το μήνυμα της συμπαράστασης και της αλληλεγγύης.

Ο τελευταίος σταθμός του φετινού ταξιδιού θα είναι η πλατεία Κλαυθμώνος. Από τις 20 έως τις 24 Δεκεμβρίου, όσοι επισκεφθούν την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία που έχει δημιουργήσει η Coca-Cola, θα έχουν την ευκαιρία να γράψουν τη δική τους χριστουγεννιάτικη ευχή για τους συνανθρώπους μας που θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα και να τη δουν να αποτυπώνεται επάνω στα ζεστά γεύματα που θα προσφερθούν.

Ζήστε και φέτος τη μαγεία των Χριστουγέννων, επισκεφτείτε το site και τον λογαριασμό στο Instagram της Coca-Cola για να μάθετε όλες τις πληροφορίες γύρω από το πρόγραμμα και το χριστουγεννιάτικο ταξίδι της Coca-Cola στην Ελλάδα και ανακαλύψτε κι εσείς τον Αϊ-Βασίλη που κρύβεται μέσα σας!

Πηγή: skai.gr

