Χωρίς ταξί και σήμερα η χώρα

Χωρίς ταξί και σήμερα Πέμπτη η χώρα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγείλει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Αττικής (ΣΑΤΑ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), αντιδρώντας στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών.

Οι οδηγοί ταξί διαφωνούν με διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο συζητείται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, και αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών και δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου, ο κλάδος θα βρίσκεται στους δρόμους.

Το ΣΑΤΑ γνωστοποίησε στο επιβατικό κοινό πως, αυστηρά και μόνο για έκτακτα περιστατικά υγείας και για ευπαθείς ομάδες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί, οι οποίοι θα διαθέτουν οχήματα ασφαλείας με ειδική ευκρινή σήμανση στο εμπρόσθιο τζάμι.

Πηγή: skai.gr

