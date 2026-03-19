Σε πλήρη λειτουργία επανέρχονται από σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου οι στάσεις τραμ «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα», σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ. Παράλληλα, αποκαθίσταται η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα».

Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφορία στο τμήμα «Σύνταγμα – Φιξ» είχε διακοπεί προσωρινά, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε., προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Πηγή: skai.gr

