Σε πλήρη λειτουργία επανέρχονται από σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου οι στάσεις τραμ «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα», σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ. Παράλληλα, αποκαθίσταται η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα».
Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφορία στο τμήμα «Σύνταγμα – Φιξ» είχε διακοπεί προσωρινά, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε., προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.
