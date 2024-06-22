Δήμος Πεντέλης: Μοτοσικλετιστές με enduro μηχανές στην ομάδα πυροπροστασίας

Μοτοσικλετιστές με enduro μηχανές τέθηκαν στη διάθεση της πυροπροστασίας της Πεντέλης. Ο δήμος Πεντέλης προχώρησε στη σύσταση ειδικής εθελοντικής ομάδας, με ανθρώπους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, οι οποίοι ακριβώς λόγω της ενασχόλησής τους με το συγκεκριμένο σπορ, γνωρίζουν κάθε σπιθαμή του βουνού, ακόμη και τα πιο δύσβατα σημεία, είναι σε θέση να καλύψουν γρήγορα μεγάλες αποστάσεις, να ελιχθούν, να κινηθούν σε κακοτράχαλα μονοπάτια, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι οι ίδιοι αγαπούν το βουνό, το ζουν από μέσα. Κι έτσι, όταν τέθηκε η ιδέα, ανταποκρίθηκαν με προθυμία στο να συνδράμουν στην επιτήρηση και στον έλεγχο του βουνού, να περιπολούν, να παρακολουθούν, να εντοπίζουν και να ειδοποιούν έγκαιρα και άμεσα, αλλά και αν χρειαστεί να οδηγήσουν οχήματα της Πυροσβεστικής στα κατάλληλα σημεία και από την κατάλληλη διαδρομή, ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Στις αρχές αυτής της εβδομάδας, η Ομάδα Πυροπροστασίας Enduro εντάχθηκε επίσημα στην Πολιτική Προστασία του δήμου Πεντέλης, εφοδιάστηκε με κατάλληλες στολές και μάλιστα οργανώθηκε μια μικρή τελετή στην πίστα motocross στο νταμάρι του Μαλτέζου, παρουσία της δημάρχου Νατάσσας Κοσμοπούλου, η οποία αγκάλιασε αμέσως και στήριξε αυτή την πρωτοβουλία.

Η ιδέα και η οργάνωση ανήκει στον σύμβουλο της δημάρχου Λευτέρη Μανιαδάκη, που η χρόνια ενασχόλησή του με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό τον καθιστά γνώστη του αντικειμένου και συνδετικό κρίκο του δήμου με τους μοτοσικλετιστές.

«Τόσα χρόνια ζούμε το βουνό με διάφορους τρόπους, με μηχανές, με ποδήλατα, τα mountain bike, ζούμε όλους τους κακοτράχαλους δρόμους και τα μονοπάτια. Και όποτε υπάρχει κάποιο συμβάν, πάντα τρέχουμε να βοηθήσουμε. Κάπως έτσι σκεφτήκαμε λοιπόν, πως από τη στιγμή που ισχύουν όλα αυτά και που εγώ βρίσκομαι ως σύμβουλος δίπλα στη δήμαρχο, να το κάνουμε δομημένα και οργανωμένα, να ενταχθούν αυτοί οι μοτοσικλετιστές ως εθελοντές στην Πολιτική Προστασία, οπότε να ενεργούν υπό τη σκέπη του δήμου, με οργανωμένο τρόπο», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μανιαδάκης και συνεχίζει:

«Η δήμαρχος αγκάλιασε αμέσως αυτή την πρωτοβουλία και το προχωρήσαμε. Η προστασία του βουνού ξεκινά κατ’ αρχήν, από τους ανθρώπους που το αγαπούν και το σέβονται και όσοι ασχολούνται με το enduro, έχουν μάθει να αγαπούν το βουνό και να σέβονται τη φύση».

Σχετικά με την επιχειρησιακή ικανότητα, ο κ. Μανιαδάκης απαντά: «Εμείς δημιουργήσαμε ένα σύστημα ώστε να γνωρίζει η Πυροσβεστική, πού υπάρχουν οι άνθρωποί μας. Έχουμε πλέον κι ένα Κέντρο Επιχειρήσεων, διαθέτουμε 9 θερμικές κάμερες, 26 αισθητήρες φωτιάς, 2 ντρόουνς που επιχειρούν σε 24ωρη βάση με όλες τις καιρικές συνθήκες. Όμως, ωραία η τεχνολογία και σημαντική, αλλά την τελική δουλειά την κάνει ο άνθρωπος. Έτσι σκεφτήκαμε να καλέσουμε αυτά τα παιδιά, που γνωρίζουν τόσο καλά το βουνό, σε όλες τις λεπτομέρειές του και το αγαπούν. Αυτή τη στιγμή η εθελοντική ομάδα έχει 23 μοτοσικλετιστές. Μέρα με τη μέρα λοιπόν, το οργανώνουμε και καλύτερα».

Σχετικά με την ανταπόκριση που είχαν οι μοτοσικλετιστές σε αυτό το κάλεσμα, ο σύμβουλος της δημάρχου αναφέρει: «Η ανταπόκριση ήταν άμεση, τα παιδιά δέχθηκαν με μεγάλη προθυμία να συνδράμουν ως εθελοντές. Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν συνδράμει σε συμβάντα από μόνοι τους, που έχουν συμβάλει στην πρόληψη πυρκαγιών, στον καθαρισμών σημείων που οι επισκέπτες αφήνουν ακάθαρτα, ακόμη και σε διάσωση ανθρώπων που χάθηκαν ή βρέθηκαν σε ανάγκη. Τώρα λοιπόν αυτό μπορεί να γίνει οργανωμένα. Θα είναι θετικό και για την Πυροσβεστική Υπηρεσία να έχει τη συνδρομή μιας τέτοιας εθελοντικής ομάδας. Τα παιδιά γνωρίζουν το βουνό απ’ έξω και ανακατωτά, το κάθε μονοπάτι, την κάθε χαράδρα, θα μπορούν ακόμη και να καθοδηγήσουν με ασφάλεια και χωρίς καθυστερήσεις ένα όχημα της Πυροσβεστικής, που ενδεχομένως να έχει έρθει από άλλη περιοχή και δεν γνωρίζει καλά αυτό το βουνό».

Αμέσως μετά ο κ. Μανιαδάκης προσθέτει: «Είναι παιδιά που τρέχουν σε πρωταθλήματα enduro, που κάνουν και mountain bike, σε σημεία εκείνα του βουνού, που δεν θέλουν να προκαλέσουν ζημιές με την enduro. Ήδη, και από άλλα βουνά εκδήλωσαν ενδιαφέρον γι’ αυτή την πρωτοβουλία και ήρθαν σ’ επαφή μαζί μας για να ρωτήσουν πώς το οργανώνουμε. Εγώ με χαρά μου προσφέρω την εμπειρία τόσων χρόνων και την τεχνογνωσία μου».

Ο λόγος στο τέλος, στη δήμαρχο Πεντέλης Νατάσσα Κοσμοπούλου, η οποία λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Είναι μια πρωτοποριακή κίνηση του δήμου Πεντέλης, που έλαβε σάρκα και οστά. Ενθουσιάστηκα με αυτά τα παιδιά, γιατί αγαπάνε πραγματικά το βουνό, το γνωρίζουν και η ανταπόκρισή τους ήταν πολύ θετική. Ήδη, έχουν ξεκινήσει τις περιπολίες και μάλιστα είχαμε και μια περίπτωση με κάτι λάστιχα σε πυλώνες, που είχαν ρίξει κάποιοι κοντά στον Άγιο Παντελεήμονα. Η ομάδα τα εντόπισε και τα καθάρισε αμέσως».

Και η κ. Κοσμοπούλου καταλήγει: «Πιστεύουμε στην τεχνολογία, αλλά πάνω απ’ όλα, πιστεύουμε στον άνθρωπο. Και στην προστασία του βουνού μας συμβάλουν άνθρωποι που το βιώνουν καθημερινά. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά που ανταποκρίθηκαν και επανδρώνουν αυτή την ομάδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.