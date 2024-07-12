Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες φωτιάς συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Στιμάγκα Κορινθίας όπου πλέον η μεγάλη δασική πυρκαγιά παραμένει χωρίς ενεργό μέτωπο.

Από αέρος συνδράμουν από το πρωί της Παρασκευής 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης είχε σταλεί μήνυμα από το «112» σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα να απομακρυνθούν.

Στη μάχη ρίχτηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που ενισχύονταν συνεχώς, ενώ ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης σημείωσε ότι η νύχτα θα ήταν δύσκολη καθώς περίπου στις 9 το βράδυ αποχώρησαν τα εναέρια μέσα και την προσπάθεια συνέχιζαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Από τη φωτιά έγιναν στάχτη μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και ελιές, καθώς και δάσος.

Στην περιοχή μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας. Μάλιστα συγκάλεσε συντονιστική σύσκεψη για την πυρκαγιά με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων, των ΟΤΑ και όλων των σωμάτων ασφαλείας.

14 αεροπλάνα, 8 ελικόπτερα, 50 πυροσβεστικά οχήματα, 152 #πυροσβέστες και δασοκομάντος, υδροφόρες, μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Πελοποννήσου και τους δήμους καθώς και 2 ερπυστριοφόρα του στρατού επιχείρησαν από το μεσημέρι στην πολύ δύσκολη πυρκαγιά στη #Στιμάγκα… pic.twitter.com/rlGyJ4USFv — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) July 11, 2024

Σε σχετική του ανάρτηση στο X, συνόψισε πως 14 αεροπλάνα, 8 ελικόπτερα, 50 πυροσβεστικά οχήματα, 152 πυροσβέστες και δασοκομάντος, υδροφόρες, μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Πελοποννήσου και τους δήμους καθώς και 2 ερπυστριοφόρα του στρατού επιχείρησαν από το μεσημέρι στην πολύ δύσκολη πυρκαγιά.

«Όλοι τους έδωσαν και δίνουν μεγάλη μάχη και τους ευχαριστώ από καρδιάς».

