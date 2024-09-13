Ένας 30χρονος υπήκοος Τουρκίας συνελήφθη την Τετάρτη σε σπίτι όπου διέμενε στη Χίο, από αστυνομικούς του νησιού.

Η αστυνομία έφτασε στη σύλληψή του, χάρη σε πληροφορίες από αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα ο 30χρονος να βρίσκεται στο στόχαστρο των Αρχών Ασφαλείας εδώ και καιρό.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στην κατοχή του βρέθηκαν ένα πιστόλι, φυσίγγια, καθώς επίσης μια πλαστή ταυτότητα και ένα δίπλωμα οδήγησης Ιταλίας τα οποία κατασχέθηκαν. Επίσης, η αστυνομία κατάσχεσε και το κινητό του το οποίο και εξετάζει.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία.

Ο 30χρονος φέρεται να αποτελεί μέλος ομάδας του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος με την κωδική ονομασία «Γεράκια».

Υπενθυμίζεται ότι αρχές του έτους η τουρκική αστυνομία πραγματοποίησε δύο επιχειρήσεις - σκούπα, στις οποίες έδωσε την ονομασία «Κελί», συλλαμβάνοντας δεκάδες μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης.

Ανάμεσα σ’ αυτούς και ο φερόμενος ως αρχηγός της συμμορίας, που εμφανίζεται να διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον ηγέτη του εθνικιστικού κόμματος της Τουρκίας Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη στις 11/9 στη Χίο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χίου, αλλοδαπός (30χρονος), σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της πλαστογραφίας πιστοποιητικών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, εντοπίστηκε ο συλληφθείς στην πόλη της Χίου και σε έρευνα που ακολούθησε, σε οικία όπου διαμένει στην ίδια περιοχή, παρουσία δικαστικού λειρουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-πιστόλι,

-γεμιστήρας,

-41 φυσίγγια,

-2 έγγραφα αρχών Ιταλίας (ταυτότητα και άδεια ικανότητας οδήγησης), τα οποία έφεραν ενδείξεις πλαστότητας.

Κατά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς κατείχε το πιστόλι και τα φυσίγγια παράνομα, ενώ κατασχέθηκε και κινητό τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.