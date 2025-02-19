Συνελήφθη 60χρονη που είχε καταδικαστεί για εμπορία ανθρώπων

Συνελήφθη, το πρωί της Τρίτης στην περιοχή των Αχαρνών, μετά από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, μια 60χρονη, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, με ποινή κάθειρξης 8 ετών και 6 μηνών για εμπορία ανθρώπων κατά συναυτουργία και κατ' επάγγελμα με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 60χρονη κατά τα έτη 2020 και 2021 μαζί με άλλους 4 αλλοδαπούς, εξέδιδε αλλοδαπή γυναίκα σε οίκους ανοχής στο κέντρο των Αθηνών έχοντας τον ρόλο να επιτηρεί την παθούσα, ασκώντας της σωματική βία κάθε φορά που αρνούνταν να υπακούσει στις εντολές των συνεργών της.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.