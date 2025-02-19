Στην Κεφαλονιά, στα Περατάτα, βρέθηκε κλιμάκιο της Ε.Α.Γ.Μ.Ε (Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών, παλιά ΙΓΜΕ) για άντληση υδάτων.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε να πάει στα Περατάτα άμεσα κινητή μονάδα άντλησης υδάτων, προκειμένου να διοχετεύσει το νερό σε παρακείμενο ποτάμι για να καταλήξει στη θάλασσα. Αυτή είναι η λύση που αποφασίστηκε.Την ίδια στιγμή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αργοστολίου.

