Χίος: Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο εργοστάσιο της ΔΕΗ – Σταδιακά επανέρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο εργοστάσιο της ΔΕΗ που είχε προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης - Σταδιακά δίνεται ηλεκτρικό ρεύμα σε όλες τις περιοχές

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Χίο, στις 20.28, που είχε προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης.

Σταδιακά δίνεται ηλεκτρικό ρεύμα σε όλες τις περιοχές, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Η διακοπή στην παροχή ρεύματος σημειώθηκε στις 19.38 βράδυ Τετάρτης, απροειδοποίητα. Σύμφωνα με τις βλάβες της ΔΕΔΔΗΕ, η διακοπή οφείλεται σε βλάβη στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στο νησί με αποτέλεσμα και οι 3 δήμοι, δηλαδή Χίου, Οινουσσών και ηρωϊκής νήσου Ψαρών, να μείνουν χωρίς ρεύμα.

Πηγή: skai.gr

