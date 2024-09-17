Σάμος: Διακινητές πέταξαν μετανάστες στη θάλασσα – Ένας νεκρός

Σοβαρό επεισόδιο με έναν νεκρό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Σάμο όταν διακινητές μεταναστών μετέφεραν με φουσκωτό 31 μετανάστες προς τις βόρειες ακτές του νησιού.

Το Λιμενικό Σώμα εντόπισε το σκάφος και επιχείρησε να αποτρέψει την είσοδό του στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Οι διακινητές στην προσπάθεια να διαφύγουν, πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς.

Δεν κατάφεραν να εισέλθουν στην ελληνική επικράτεια και πέταξαν τους 31 μετανάστες στη θάλασσα.

Το Λιμενικό κατάφερε να περισυλλέξει τρεις μετανάστες, ενώ οι υπόλοιποι 27 κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι μια βραχώδη ακτή, όπου βγήκαν σώοι.

Δυστυχώς, ένας άνδρας δεν τα κατάφερε χάνοντας τη ζωή του από πνιγμό.

Οι δύο διακινητές συνελήφθησαν από τις αρχές και η επιχείρηση ταυτοποίησης των μεταναστών που φιλοξενούνται προσωρινά σε δομή, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σάμου από κάμερα του επίγειου σταθμού παρακολούθησης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ύπαρξη ενός ταχύπλοου (Τ/Χ) σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, το οποίο κινείτο προς τις βορειοδυτικές ακτές της Σάμου. Ένα περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) μετέβη στην περιοχή όπου εντόπισε το Τ/Χ και προσπάθησε να το ακινητοποιήσει με τη χρήση ηχητικών και οπτικών σημάτων. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε όμως με τις υποδείξεις του ΠΛΣ και προσπάθησε να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία ο χειριστής του Τ/Χ εκτελούσε επανειλημμένα επικίνδυνους ελιγμούς θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του πληρώματος του ΠΛΣ. Ρίχτηκαν τότε προειδοποιητικές βολές σε ασφαλή τομέα με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του Τ/Χ και τη σύλληψη των αλλοδαπών χειριστών του.

Κατόπιν ενημέρωσης από την Αστυνομική Διεύθυνση της Σάμου, εντοπίστηκαν στη στεριά είκοσι επτά (27) αλλοδαποί τους οποίους είχανε ρίξει οι δύο διακινητές στη θάλασσα πριν τη καταδίωξη του Τ/Χ. Οι αλλοδαποί κατάφεραν να βγουν στην ακτή της Σάμου με τις δικές τους δυνάμεις και είναι καλά στην υγεία τους.

Όπως όμως δήλωσαν, υπήρχαν στη θάλασσα και άλλα άτομα. Αμέσως στην περιοχή μετέβησαν δύο ταχύπλοα σκάφη του Ελληνικού Στρατού με συνεπιβαίνοντα και στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ένα Πλωτό Σκάφος του Λιμενικού καθώς και ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης/Παράρτημα Σάμου με σκοπό τον εντοπισμό τους.

Μετά από εκτεταμένη έρευνα εντοπίστηκαν στη θάλασσα και περισυλλέχθηκαν επιπλέον τρία άτομα καθώς και μία σορός άνδρα. Στην περιοχή μετέβη και ιδιωτικό εθελοντικό σκάφος με δύτη το οποίο πραγματοποίησε έρευνες για τυχόν άτομα σε κίνδυνο με αρνητικά αποτελέσματα.

Συνολικά διασώθηκαν 30 αλλοδαποί (15 άντρες, 7 γυναίκες και 8 ανήλικοι). Οι διασωθέντες και η σορός μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καρλοβάσου ενώ διατάχτηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Οι δύο συλληφθέντες αλλοδαποί, χειριστές του ταχυπλόου σκάφους είναι υπήκοοι Τουρκίας και αναγνωρίστηκαν από τους διασωθέντες ως οι διακινητές τους. Κατηγορούνται για το κακούργημα της μεταφοράς υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, πράξη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός προσώπου (άρθρο 25 § 1 στ. Δ’ ν. 5038/2023), απείθεια (άρθρο 169), επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία (άρθρο 291 ΠΚ) και παράνομη είσοδο στη Χώρα, ενώ το Τ/Χ σκάφος κατασχέθηκε.

