Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεγάλη φωτιά πίσω από τον Άγιο Κωνσταντίνο, στον Βόλο- Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε κτίριο πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στον Βόλο- Οι φλόγες εκδηλώθηκαν λίγο μετά τις 19:00

Βόλος: Πυρκαγιά πίσω από τον Άγιο Κωνσταντίνο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Βόλου, καθώς μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγα λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η οποία επιχειρεί στο σημείο με 13 πυροσβέστες και 5 οχήματα, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για παρακείμενα κτίρια. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι εντός του κτιρίου, στο οποίο η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε από το ισόγειο, δεν βρίσκονταν άνθρωποι. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος.

δ;ςδ;ςδ;

γρεγε

ργεγερ

δςδ;ς

ςφςε

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Βόλος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark