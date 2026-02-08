Βόλος: Πυρκαγιά πίσω από τον Άγιο Κωνσταντίνο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Βόλου, καθώς μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγα λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η οποία επιχειρεί στο σημείο με 13 πυροσβέστες και 5 οχήματα, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για παρακείμενα κτίρια. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι εντός του κτιρίου, στο οποίο η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε από το ισόγειο, δεν βρίσκονταν άνθρωποι. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος.

