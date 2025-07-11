Στην απομάκρυνση 381 εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης προχώρησαν μέσα σε διάστημα έξι μηνών, από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι τα τέλη Ιουνίου, οι υπηρεσίες του κεντρικού δήμου, αποδίδοντας στους οδηγούς πολύτιμες θέσεις στάθμευσης.

«Η συντονισμένη προσπάθεια για την απελευθέρωση και ανάκτηση δημόσιου χώρου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς», αναφέρει σε σχετική ανάρτηση ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Οι απομακρύνσεις τόσο των αυτοκινήτων, όσο των εγκαταλελειμμένων δικύκλων θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με τη δημοτική αρχή να προσθέτει πως «ο αγώνας για μια πιο ανθρώπινη, φιλική προς δημότες και επισκέπτες Θεσσαλονίκη παραμένει απόλυτη προτεραιότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

