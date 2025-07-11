Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση πλυντηρίων ρούχων στη Μύκονο κοντά στην επαρχιακή οδό Μυκόνου- Άνω Μεράς λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λόγω των κλινοσκεπασμάτων και των ειδών ρουχισμού που καίγονται στον χώρο της επιχείρησης, η φωτιά θα χρειαστεί χρόνο για να τεθεί υπό έλεγχο.

Επιπλέον, υπάρχει πυκνός καπνός, για αυτό και τα ξημερώματα εκδόθηκε 112 που καλούσε τους κατοίκους του νησιού να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ μεταβαίνει ακτοπλοϊκώς κι ένα ακόμα όχημα με δύο πυροσβέστες από τη Σύρο για να ενισχύσει τις υπάρχουσες δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

