Χατζηδάκης: 14 παρεμβάσεις κατά της γραφειοκρατίας - Τι προβλέπεται

«Σημαντική επίδραση στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης για την αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων με τη γραφειοκρατία και το βαθύ κράτος», χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Επικρατείας, Κωστής Χατζηδάκης.

Κατά την επεξεργασία τού νομοσχεδίου, που ξεκίνησε σήμερα στις δύο Επιτροπές της Βουλής, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης και Οικονομικών Υποθέσεων, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «μέσα από τις 14 παρεμβάσεις της νομοθετικής πρωτοβουλίας, επιχειρούμε να δώσουμε πρακτικές λύσεις σε χρόνια προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αλλά και που επιβαρύνονται αδικαιολόγητα οι πολίτες, κατά τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο».

Από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, ζητώντας περαιτέρω αποσαφηνίσεις και τονίζοντας την ανάγκη βελτιωτικών αλλαγών.

«Βάζουμε τέλος σε ταλαιπωρίες, ανορθολογισμούς και ”ιστορίες καθημερινής τρέλας”. Η μάχη για το βαθύ κράτος δεν τελειώνει εδώ, η προσπάθειά μας για ένα πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και δίκαιο κράτος, θα συνεχιστεί με την ίδια και μεγαλύτερη ένταση, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο κ. Χατζηδάκης, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιδεικνύει «στείρο αρνητισμό σε όλα» και την κάλεσε να καταθέσει τις δικές της προτάσεις, τονίζοντας ότι, «είναι πεδίο δόξης λαμπρό να προτείνετε πράγματα και εγώ δεσμεύομαι ότι κάθε λογική και τεκμηριωμένη πρόταση θα την συμπεριλάβω στο νομοσχέδιο».

Όπως είπε ο υπουργός Επικρατείας, «στην αντιπολίτευση υπάρχουν δύο αντιλήψεις. Στην πρώτη κατηγορία είναι ”οι εραστές της ακινησίας”, του ”δεν βαριέσαι” άσε τα πράγματα όπως είναι και ας ταλαιπωρείται ο μέσος ανυπεράσπιστος πολίτης. Στη δεύτερη κατηγορία που περιλαμβάνει κυρίως την Αριστερά, έχουν την αντίληψη του ”άγιου Δημοσίου”, κανείς να μην αντιστέκεται στη δημόσια ιερή αγελάδα, και κανείς να μην την πειράξει ακόμα και αν βασανίζει τους πολίτες».

Από την πλευρά της η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Χριστίνα Σταρακά τόνισε «Κανείς από εμάς δεν διαφωνεί ότι το κράτος πρέπει να είναι φιλικό προς τον πολίτη. Το ζήτημα είναι να διασφαλίσουμε ότι τα μέσα που επιλέγουμε να πετύχουμε το στόχο οδηγούν πράγματι σε ένα πιο δίκαιο αποτέλεσμα» και συμπλήρωσε:

«Το κράτος δεν είναι γραφειοκρατία προς κατάργηση είναι μηχανισμός ισότητας που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την αγορά. Δεν είμαστε αντίθετοι στην απλοποίηση. Είμαστε υπέρ των δομικών βελτιώσεων. Για εμάς ένα σύγχρονο κράτος δεν αποσύρεται, δεν αποδομείται, δεν ιδιωτικοποιεί τον έλεγχο και κυρίως δεν μεταθέτει την ευθύνη του. Αντίθετα επενδύει σε διοικητική ικανότητα, εγγυάται τη διαφάνεια και προστατεύει τον πολίτη από την αυθαιρεσία».

Ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, υποστήριξε ότι «το νομοσχέδιο σηματοδοτεί το εμμονικό ιδεολογικό στίγμα της κυβέρνησης η οποία είναι οπαδός της σύμπραξης της διοίκησης με τους πιστοποιημένους επαγγελματίες ιδιώτες». «Για εμάς είναι casus belli ότι ανοίγει ανεξέλεγκτα και χωρίς διαφάνεια, ο δρόμος για την ενσωμάτωση πιστοποιημένων επαγγελματίων ιδιωτών και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης, υποβαθμίζοντας ταυτόχρονα την λειτουργία του κράτους και απομειώνοντας τον ρόλο του Δημοσίου», υποστήριξε, δηλώνοντας ότι το κόμμα του το καταψηφίζει επί της αρχής.

Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, χαρακτήρισε «ψευδεπίγραφα τα περί φιλικού κράτους προς τον πολίτη και τους εργαζόμενους», τονίζοντας ότι «είναι φιλικό μόνο στη μειοψηφία των μεγαλοεπιχειρηματιών των οποίων τα δικά τους συμφέροντα εξυπηρετεί». «Η ίδια η κυβέρνηση ομολογεί ότι ο βασικός στόχος των διατάξεων είναι η εξυπηρέτηση των στρατηγικών επενδυτών, των μεγαλοεπιχειρηματικών, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, δημιουργώντας ένα κράτος φιλικό προς αυτούς, που τους απαλλάσσει από ευθύνες και φόρους την ίδια στιγμή που ξεζουμίζει και φορτώνει δυσβάσταχτα οικονομικά τα λαϊκά στρώματα», σημείωσε η κυρία Κομνηνάκα, ξεκαθαρίζοντας ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο.

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «είναι φανατικός οπαδός της απορρύθμισης των κρατικών υπηρεσιών και της ιδιωτικοποίησης τους». «Στόχος της είναι η ιδιωτικοποίηση, έμμεση ή άμεση όλων των κρατικών υπηρεσιών. Επιμένετε σε λογικές σκληρές, μεταφέρετε το βάρος της ευθύνης του κράτους σε ιδιώτες αφήνοντας εκτεθειμένους και απροστάτευτους τους πολίτες», τόνισε ο κ. Τζανακόπουλος δηλώνοντας ότι καταψηφίζει.

Ο ειδικός αγορητής της ΕΛΛΥ, Βασίλης Γραμμένος, χαρακτήρισε τους στόχους του νομοσχεδίου, όπως περιγράφονται, «ευχολόγια» υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι μεταρρυθμίσεις αλλά αυτονόητες υποχρεώσεις του κράτους που θα έπρεπε εδώ και χρόνια να υλοποιηθούν». «Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν αντιμετωπίζει τις χρόνιες παθογένειες στη ρίζα τους. Αντίθετα, δημιουργεί νέες γκρίζες ζώνες και δεν δημιουργεί εγγυήσεις στην εφαρμογή του ενώ μεταφέρει την ευθύνη στον πολίτη», είπε.

Η ειδική αγορήτρια της «ΝΙΚΗΣ», Ασπασία Κουρουπάκη, εξέφρασε επιφυλάξεις και μίλησε για «ένα νομοσχέδιο επικίνδυνο, με λιγότερες ευθύνες του κράτους, λιγότερη θεσμική εγγύηση, λιγότερο πολιτικό έλεγχο που δεν θεραπεύει τις χρόνιες παθογένειες και ιδιωτικοποιεί την ευθύνη».

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ζει σε άλλο σύμπαν», προσθέτοντας ότι «οι ισχυρισμοί της για ένα πιο φιλικό περιβάλλον προς το πολίτη, κάνουν και τις πέτρες να γελάνε». «Είπατε ότι είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων με το βαθύ κράτος. Πάτε δηλαδή να τα βάλετε με τον εαυτό σας; Το αντιμετωπίζετε σαν κάτι άλλο από εσάς ενώ βαθύ κράτος είστε εσείς; Θρέφεστε από το κομματικό κράτος, είστε παραγωγοί της ακραίας γραφειοκρατίας, της διαφθοράς και της κλεπτοκρατίας», ανέφερε ο κ. Καζαμίας.

Η ανεξάρτητη βουλευτής, Ελένη Καραγεωργοπούλου, έκανε λόγο για ένα «πολύ επικίνδυνο νομοσχέδιο, εκτρωματικό, πρόχειρο, αποσπασματικό το οποίο καταργεί τη νομική γλώσσα και πρέπει να αποσυρθεί».

Ο γενικός εισηγητής της ΝΔ, Ελευθέριος Κτιστάκης, επισήμανε ότι η νέα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, είναι ένα εργαλείο για περισσότερο φιλική, αποτελεσματική, αποδοτική και καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων».

Τι προβλέπουν οι 14 παρεμβάσεις

Ο κ. Χατζηδάκης, αποκωδικοποίησε τις «14 παρεμβάσεις για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της διαφάνειας. της λογοδοσίας, της ασφάλειας δικαίου και την αντιμετώπιση του βαθέως κράτους» όπως είπε, οι οποίες προβλέπουν:

1. Αντικατάσταση με υπεύθυνη δήλωση των δικαιολογητικών που ήδη κατέχει το Δημόσιο.

2. Αποχή του Δημοσίου, υπό προϋποθέσεις, από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών.

3. Ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του.

4. Υποβολή καταγγελιών των πολιτών μέσω του Συμβούλου Ακεραιότητας..

5. Μη άσκηση ενδίκων μέσων από το Δημόσιο σε δικαστικές διαφορές με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία.

6. Ανάθεση στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις.

7. Υποχρέωση ανάρτησης των εγκυκλίων, εκτός από τη Διαύγεια και στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών ανά θεματική ενότητα.

8. Ψηφιακή ενημέρωση ωραρίων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου - Οργανισμού.

9. Ενιαίο όργανο εξέτασης ενστάσεων των πολιτών. .

10. Πιστοποιημένοι επαγγελματίες στις συναλλαγές με το Δημόσιο.

11. Αναβάθμιση του ρόλου των συμβολαιογράφων και λειτουργία τους ως υπηρεσία μίας στάσης (one-stop shop).

12. Κατάργηση υποχρεωτικής σύνταξης τοπογραφικού για συμβόλαια μεταβίβασης.

13. Δυνατότητα για πληρωμή του φόρου κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής κατά τη μεταβίβαση ακινήτου. .

14. Δυνατότητα της ΑΑΔΕ να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

