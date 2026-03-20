Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εντυπωσιακές εικόνες πάνω από την Αθήνα - Δοκιμαστικές πτήσεις για την 25η Μαρτίου (Βίντεο)

Όπως είχε ανακοινωθεί επίσημα, μεταξύ 13:15 και 14:30, πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές διελεύσεις πτητικών μέσων στον ουρανό της Αττικής

Άσκηση

Μια «γεύση» των εντυπωσιακών πτήσεων που θα απολαύσουν στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου πήραν σήμερα, Παρασκευή, οι Αθηναίοι.

Όπως είχε ανακοινωθεί επίσημα, μεταξύ 13:15 και 14:30, πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές διελεύσεις πτητικών μέσων στον ουρανό της Αττικής. Η κάμερα του Orange Press Agency κατέγραψε μοναδικά πλάνα με φόντο την Ακρόπολη, όπου πέρασαν σε σχηματισμούς μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, μεταγωγικά C-130, καθώς και αεροσκάφη Canadair.

​Οι πτήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των τελικών προετοιμασιών για τον εορτασμό της εθνικής επετείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: 25η Μαρτίου
1 0 Bookmark