Μια «γεύση» των εντυπωσιακών πτήσεων που θα απολαύσουν στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου πήραν σήμερα, Παρασκευή, οι Αθηναίοι.
Όπως είχε ανακοινωθεί επίσημα, μεταξύ 13:15 και 14:30, πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές διελεύσεις πτητικών μέσων στον ουρανό της Αττικής. Η κάμερα του Orange Press Agency κατέγραψε μοναδικά πλάνα με φόντο την Ακρόπολη, όπου πέρασαν σε σχηματισμούς μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, μεταγωγικά C-130, καθώς και αεροσκάφη Canadair.
Οι πτήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των τελικών προετοιμασιών για τον εορτασμό της εθνικής επετείου.
