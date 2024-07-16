Την κορυφή στις μετρήσεις ακροαματικότητας διατηρεί ο Όμιλος ΣΚΑΪ, αυξάνοντας το μερίδιό του με το 35,7% των ακροατών να επιλέγει καθημερινά τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα που διενεργείται από την MRB HELLAS S.A. και την Global link S.A. για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ, για το δίμηνο από τις 13/05/2024 έως και τις 07/07/2024, ο μέσος ημερήσιος αριθμός διαφορετικών ακροατών που άκουσαν τουλάχιστον έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ανήκουν στον Όμιλο ΣΚΑΪ για τουλάχιστον 5 λεπτά, είναι περίπου 773.000 άτομα με μερίδιο 35,7% επί των ακροατών.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και συνεχίζουμε δυναμικά να επενδύουμε με όραμα στο αγαπημένο μας μέσο, το ραδιόφωνο!

Πηγή: skai.gr

