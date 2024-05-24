Χαρδαλιάς για δημοσιεύματα απόρριψης προμήθειας καμερών παρακολούθησης του ΚΟΚ

«Η νέα περιφερειακή Αρχή αντιμετωπίζει κάθε απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα, στις προβλεπόμενες διαδικασίες και στα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβάσεων του ΚΟΚ, ύψους 17,8 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα η περιφέρεια με ανακοίνωσή της επισημαίνει:

Το έργο είναι διάρκειας 24 μηνών και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο σχετικός διαγωνισμός σχεδιάστηκε, προκηρύχθηκε και κατακυρώθηκε στον ανάδοχο με αποφάσεις της προηγούμενης περιφερειακής Αρχής. Συγκεκριμένα:

- Η σχετική διακήρυξη εγκρίθηκε με την υπ'αρ.971/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

- Ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός διενεργήθηκε (ημερομηνία αποσφράγισης) στις 31/07/2023 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

- Με την υπ' αριθμ. 2744/2023 (ΑΔΑ: ΨΦΘΧ7Λ7-ΧΟ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, στις 05/12/2023 εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της ΕΔ και αναδείχθηκε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού.

- Εν συνεχεία, ο φάκελος της σύμβασης στάλθηκε στο αρμόδιο Κλιμάκιο (ΣΤ') του Ελεγκτικού Συνεδρίου για προσυμβατικό έλεγχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σημειώνεται επίσης ότι η απόκρυψή των ημερομηνιών και η προσπάθεια εμπλοκής της νέας περιφερειακής Αρχής σε έναν διαγωνισμό στον οποίο δεν έχει καμία ανάμειξη, υποδηλώνει «απαράδεκτες πρακτικές -αν όχι δόλο- για δημιουργία εντυπώσεων και άθλια επικοινωνιακή εκμετάλλευση του θέματος».

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω έργο αποτελεί μέρος του διαχειριστικού ελέγχου που βρίσκεται σε εξέλιξη για τα έτη 2020-2023 στην Περιφέρεια Αττικής, με εντολή του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, όπως ανακοινώθηκε, στην πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον Ιανουάριο, στον Ασπρόπυργο. Για τους συγκεκριμένο θέμα ο περιφερειάρχης δήλωσε:

«Δεν πρόκειται να μείνουμε θεατές σε πρακτικές σύνταξης μελετών που δεν πληρούν όρους διαφάνειας. Το έργο έρχεται από το παρελθόν και μόλις σήμερα ολοκληρώθηκε η έρευνα που προσωπικά είχα ζητήσει από τις υπηρεσίες μας για τα πραγματικά δεδομένα του. Παράλληλα, βρισκόμαστε εν αναμονή της τελεσίδικης απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου -του μόνου αρμόδιου οργάνου- αναφορικά με τη νομιμότητα του έργου και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν.

Η νέα περιφερειακή Αρχή είναι αυτονόητο ότι θα σεβαστεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι δεν επιτρέπουμε καμία έκπτωση σε θέματα διαφάνειας. Δεν επιτρέπουμε να υπάρχει καμία σκιά σε θέματα νομιμότητας.

Το έργο εξασφαλίζει, πράγματι, πολύτιμους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και σχετίζεται με το κρίσιμο θέμα της οδικής ασφάλειας των πολιτών που αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς. Εφόσον, όμως, κριθεί ότι δεν πληροί τις προβλεπόμενες διαδικασίες, είναι αυτονόητο ότι θα προβούμε -με τη σειρά μας- σε όλα όσα οφείλουμε απέναντι στους πολίτες της Αττικής που μας εμπιστεύτηκαν. Εφόσον το έργο απορριφθεί τελεσίδικα, δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα επαναπροκηρυχθεί με νέους όρους και διαδικασίες, ακόμα και εάν χαθεί -λόγω των οροσήμων- η χρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε αυτή, δε, την περίπτωση, δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα επαναδημοπρατηθεί με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους και ότι οι εμπλεκόμενοι στην απώλεια των χρημάτων του Ταμείου Ανάπτυξης θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Η αξιοπρέπεια της νέας Αττικής είναι αδιαπραγμάτευτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

