Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στην Ηλιούπολη, όταν κάτοικοι της περιοχής στη συμβολή των οδών Παμίσου και Κύπρου ανέφεραν περιστατικό με πυροβολισμούς.

Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, φαίνεται να εμπλέκεται δίκυκλο και ένα ΙΧ που κινούνταν στη συγκεκριμένη περιοχή, με το δεύτερο να δέχθηκε σφαίρες. Έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 5 κάλυκες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό, ενώ ισχυρή αστυνομική δύναμη βρίσκεται επί τόπου και διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

