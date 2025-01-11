Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στην Ηλιούπολη, όταν κάτοικοι της περιοχής στη συμβολή των οδών Παμίσου και Κύπρου ανέφεραν περιστατικό με πυροβολισμούς.
Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, φαίνεται να εμπλέκεται δίκυκλο και ένα ΙΧ που κινούνταν στη συγκεκριμένη περιοχή, με το δεύτερο να δέχθηκε σφαίρες. Έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 5 κάλυκες.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό, ενώ ισχυρή αστυνομική δύναμη βρίσκεται επί τόπου και διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.