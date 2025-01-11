Κυκλάδες: Σκάφος έβαλε νερά και εξέπεμψε σήμα κινδύνου – Επί ποδός το λιμενικό

Συναγερμός έχει σημάνει στις Λιμενικές αρχές των Κυκλάδων. Πιο συγκεκριμένα το Λιμεναρχείο Πάρου ενημερώθηκε από χειριστή ταχυπλόου σκάφος οποίος ξεκίνησε από την Μύκονο για την Πάρο ότι το σκάφος του έχει εισροή υδάτων.

Αυτή την ώρα σπεύδουν σκάφη και περιπολικά του λιμενικού και αναζητούν τον ένα και μοναδικό επιβαίνοντα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Cyclades24 στο σημείο σπεύδουν το ‘’Carrier 2’’ και το ‘’Seven Star’’, καθώς και παραπλέοντα πλοία αναζητώντας τον χειριστή του σκάφους.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι ιδανικές κάτι που διευκολύνει το έργο των ερευνών ενώ στις έρευνες συμμετέχει και ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

