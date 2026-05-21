Συνελήφθη 20χρονος στην Κερατέα – Εντοπίστηκαν καραμπίνες και αεροβόλο στο σπίτι του

Συνελήφθη την Τετάρτη 20 Μαΐου στην περιοχή της Κερατέας ένας 20χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με σπίτι στην περιοχή της Κερατέας, όπου αποκρύπτονται παράνομα όπλα, έλαβε χώρα έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο καραμπίνες, 21 φυσίγγια και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

