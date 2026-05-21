Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη 20χρονος στην Κερατέα – Εντοπίστηκαν καραμπίνες και αεροβόλο στο σπίτι του

Συνελήφθη στις 20 Μαΐου στην περιοχή της Κερατέας ένας 20χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων - Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Περιπολικό αστυνομίας Αθήνα

Συνελήφθη την Τετάρτη 20 Μαΐου στην περιοχή της Κερατέας ένας 20χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με σπίτι στην περιοχή της Κερατέας, όπου αποκρύπτονται παράνομα όπλα, έλαβε χώρα έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο καραμπίνες, 21 φυσίγγια και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κερατέα σύλληψη 20χρονος Ελληνική Αστυνομία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark