Τροχαίο με παράσυρση πεζού στο Ίλιον - Μεταφέρθηκε μαζί με τον οδηγό μοτοσικλέτας στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Ίλιον, στη συμβολή της λεωφόρου Θηβών με την οδό Λακωνίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μοτοσικλέτα παρέσυρε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έναν πεζό, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ελαφρά τραυματισμένος είναι ο οδηγός της μοτοσικλέτας.

Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.