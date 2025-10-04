Λογαριασμός
Τροχαίο με παράσυρση πεζού στο Ίλιον - Μεταφέρθηκε μαζί με τον οδηγό μοτοσικλέτας στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Σύμφωνα με την αστυνομία, μοτοσικλέτα παρέσυρε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έναν πεζό, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του

ΕΚΑΒ

Τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Ίλιον, στη συμβολή της λεωφόρου Θηβών με την οδό Λακωνίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μοτοσικλέτα παρέσυρε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έναν πεζό, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. 

Ελαφρά τραυματισμένος είναι ο οδηγός της μοτοσικλέτας. 

Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

TAGS: τροχαίο παράσυρση
