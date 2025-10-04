Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών με τραυματισμό στο μάτι από ένα κατσαβίδι

Σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό, μεταξύ δύο οδηγών, σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι, στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την Λ. Κηφισού. Οδηγός αυτοκινήτου παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα ο οδηγός μιας μοτοσικλέτας να του επιτεθεί φραστικά.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κατέβηκε και τον τραυμάτισε στο αριστερό μάτι με ένα κατσαβίδι, και εν συνεχεία τράπηκε σε φυγή. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, ενώ η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.

Πηγή: skai.gr

