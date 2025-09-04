Τρεις νέες σχολικές μονάδες και εκτεταμένες παρεμβάσεις σε σχολεία του δήμου Χανίων ενισχύουν τις υποδομές της εκπαιδευτικής κοινότητας στην πόλη. Αυτοψία στις σχολικές μονάδες του δήμου Χανίων, στις οποίες πραγματοποιούνται ριζικές παρεμβάσεις. αλλά και στις τρεις νέες σχολικές μονάδες, πραγματοποίησε σήμερα ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης.

Ο δήμαρχος Χανίων επισκέφθηκε το 13ο δημοτικό και νηπιαγωγείο Χανίων στην Αμπεριά, όπου έχουν ολοκληρωθεί εργασίες πλήρους επισκευής-συντήρησης της εξωτερικής όψης του σχολείου και το βάψιμο του κτηρίου, καθώς και το 3ο δημοτικό σχολείο Χανίων στην οδό Κοράη, όπου αντικαταστάθηκε η οροφή του σχολείου, ανακαινίστηκαν πλήρως οι χώροι υγιεινής και απομακρύνθηκε το ετοιμόρροπο τοιχίο εντός του σχολικού χώρου. Επισκέφθηκε επίσης τρεις νέους χώρους, που υποδέχονται για πρώτη φορά μαθητές όλων των βαθμίδων και συγκεκριμένα, το Μέγαρο Παπαδόπετρου, στον χώρο του οποίου βρίσκονται σύγχρονα εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας και πλέον πραγματοποιούνται οι τελευταίες εργασίες προκειμένου να υποδεχθεί τους μαθητές του Πειραματικού Λυκείου, τα πολυ-νηπιαγωγείο που περιλαμβάνει το 1ο, 17ο και 28ο νηπιαγωγείο, πίσω από το Εργατικό Κέντρο Χανίων, καθώς και τον νέο, υπερσύγχρονο Β΄ βρεφικό σταθμό Σούδας. «Πραγματοποιούμε μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα σχολεία μας, που υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ, με τα συνεργεία του δήμου μας και την Τεχνική Υπηρεσία να φροντίζουν να είναι όλα έτοιμα. Φέτος, τρεις νέες μονάδες σχολικές ανοίγουν στους μαθητές για να καλύψουν τις ανάγκες του δήμου Χανίων και παράλληλα πραγματοποιούνται πολλές μεγάλες αναβαθμίσεις στα υφιστάμενα σχολεία. Βρισκόμαστε στο κτήριο Παπαδόπετρου, που δίνει απάντηση στη στέγαση και τη λειτουργία του πειραματικού λυκείου, με εκτεταμένες εργασίες με την έγκριση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

Ταυτόχρονα, ολοκληρώνονται οι εργασίες για τη λειτουργία ενός υπερσύγχρονου πολυ-νηπιαγωγείου, πίσω ακριβώς από το Εργατικό Κέντρο, που θα δώσει απάντηση στα πολλά και ασφυκτικά αιτήματα που υπάρχουν, σε σχέση με τη στέγαση των νηπιαγωγείων στην περιοχή. Τέλος, ο Β΄ βρεφικός σταθμός στη Σούδα, που έχει μετατραπεί σε ένα στολίδι που θα καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.

Είμαστε χαρούμενοι και αισιόδοξοι για όλα όσο κάνουμε για τα σχολεία μας καθώς είναι η απόλυτη προτεραιότητα του δήμου Χανίων», δήλωσε ο κ. Σημανδηράκης.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Αντώνης Ι. Βαρδάκης, τόνισε: «Ακόμα μια χρονιά βλέπουμε τα σχολεία του δήμου μας να αλλάζουν, να παίρνουν πιο λειτουργική και πρακτική μορφή, να είναι πιο φιλικά απέναντι στον μαθητικό και εκπαιδευτικό κόσμο. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται, ξεπερνούν τα 2.000.000 ευρώ και εξελίσσονται σε όλες τις σχολικές μονάδες του δήμου Χανίων, τόσο στο κέντρο, όσο και περιαστικά. Η μεγαλύτερη μας χαρά είναι ότι εγκαινιάζουμε φέτος 3 ακόμα σχολικές μονάδες, το Μέγαρο Παπαδόπετρου, το πολυ-νηπιαγωγείο πίσω από το Εργατικό Κέντρο, που φέτος θα φιλοξενήσει παιδιά απ' όλη την περιοχή των Παχιανών καθώς και τον βρεφικό σταθμό της Σούδας. Οι εργασίες δεν θα σταματήσουν με το άνοιγμα των σχολείων, αλλά θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, μέχρι την ολοκλήρωσή τους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.