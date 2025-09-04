Χαλκιδική: Φωτιά σε ελαιοτριβείο- Μήνυμα από το 112

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική.

Η φωτιά μαίνεται στην τοπική κοινότητα Ορμύλια.

Την περιοχή έχουν σκεπάσει επικίνδυνοι καπνοί και για αυτό το λόγο μήνυμα στο οποίο οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα, απέστειλε το 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά σε ελαιοτριβείο στην τοπική κοινότητα #Ορμύλια της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής



‼️ Επικίνδυνοι καπνοί



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025

Πηγή: skai.gr

