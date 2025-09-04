Λογαριασμός
Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική- Μήνυμα από το 112

Φωτιά σε ελαιοτριβείο στην Ορμύλια Χαλκιδικής. Επικίνδυνοι καπνοί στην περιοχή – μήνυμα 112 καλεί τους πολίτες να μείνουν σε κλειστούς χώρους

Χαλκιδική: Φωτιά σε ελαιοτριβείο- Μήνυμα από το 112

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική.

Η φωτιά μαίνεται στην τοπική κοινότητα Ορμύλια.

Την περιοχή έχουν σκεπάσει επικίνδυνοι καπνοί και για αυτό το λόγο μήνυμα στο οποίο οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα, απέστειλε το 112. 

