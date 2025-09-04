Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Άντρας και γυναίκα σε κατάσταση αποσύνθεσης - Δίπλα τους βρέθηκε όπλο και κάλυκες

Ο άνδρας βρέθηκε με τραύμα στο κεφάλι, ενώ δίπλα του υπήρχε ένα πυροβόλο όπλο και δύο κάλυκες - Η γυναίκα βρέθηκε σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, με τραύμα στον θώρακα

περιπολικό

Θρίλερ με έναν άντρα και μία γυναίκα που εντοπίστηκαν σε κατάσταση αποσύνθεσης διαδραματίστηκε στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Ο άνδρας βρέθηκε με τραύμα από όπλο στο κεφάλι, ενώ δίπλα του υπήρχε ένα πυροβόλο όπλο και δύο κάλυκες. Η γυναίκα βρέθηκε σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, με τραύμα από όπλο στον θώρακα.

Με βάση την πρώτη εικόνα που έχουν από τα τραύματα, οι αστυνομικοί αφήνουν ανοικτο το ενδεχόμενο ο άνδρας να σκότωσε τη γυναίκα και στη συνέχεια να αυτοπυροβολήθηκε. Σημειώνουν, ωστόσο, ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για  ασφαλή συμπεράσματα

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η διεύιθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αττικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νέος Κόσμος θρίλερ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark