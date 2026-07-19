Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί της Κυριακής, στη διασταύρωση έξω από την ΔΕΥΑΧ, στον δρόμο που οδηγεί στο Νοσοκομείο Χανίων.

Το τροχαίο συνέβη όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο αρχικά να ανατραπεί.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το ασθενοφόρο μετέφερε έναν άνδρα στο Νοσοκομείο ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή ενώ ο δεύτερος διασώστης φέρεται να του έκανε ΚΑΡΠΑ όταν έγινε η σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ένας εκ των διασωστών φέρει κατάγματα στο θώρακα, ενώ η οδηγός του ασθενοφόρου και η οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου η οποία εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων και μόλις είχε σχολάσει από τη βάρδια της, είναι καλά στην υγεία τους.

Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο κατέληξε από την ανακοπή που είχε υποστεί, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Χανίων.

Στο σημείο εκτός από την Πυροσβεστική που προχώρησε στον απεγκλωβισμό των ατόμων στο ασθενοφόρο, βρέθηκε και η Τροχαία για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο σημείο.

Πηγή: skai.gr

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