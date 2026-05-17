Στη σύλληψη ενός οδηγού, ο οποίος προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές σήμερα το πρωί στο Γαλάτσι.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:00 το πρωί στη συμβολή των οδών Σουρή και Φιλοθέης. Ο οδηγός προσέκρουσε διαδοχικά στα σταθμευμένα οχήματα προκαλώντας υλικές ζημιές.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο υπέβαλαν τον οδηγό σε διπλό έλεγχο αλκοτέστ. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, με την πρώτη ένδειξη να καταγράφει 0,68 mg/l και τη δεύτερη 0,61 mg/l εκπνεόμενου αέρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Πηγή: skai.gr

