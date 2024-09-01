Ένταση επικράτησε στην Πλατεία Συντάγματος λίγο μετά τις 14:00 όταν άρχισαν να συγκεντρώνονται άτομα (περίπου 250) παρά την απαγόρευση συναθροίσεων που είχε ανακοινώσει η Αστυνομία.

Πρόκειται για ομάδες της κοινότητας Εφέδρων Ειδικών Δυνάμεων και άτομα που προσδιορίζονται ως «Συντακτική Εθνοσυνέλευση – Άμεση Δημοκρατία».

Οι συγκεντρωμένοι άρχισαν να εκτοξεύουν αντικείμενα στις διμοιρίες των ΜΑΤ που προχώρησαν σε χρήση χημικών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχουν γίνει 22 προσαγωγές μετά από ένταση που δημιουργήθηκε.

Όπως είχε γίνει γνωστό στην ιστοσελίδα της αστυνομίας με δύο δελτία τύπου:

« Με απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύτηκε η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στην Πλατεία Συντάγματος από το κίνημα «Συντακτική Εθνοσυνέλευση – Άμεση Δημοκρατία» και την «Κοινότητα Εφέδρων Ειδικών Δυνάμεων», καθώς και κάθε άλλη συναφή με αυτές συνάθροιση.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από προσεκτική εξέταση της κατάστασης και ανάλυση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν.

Ο κύριος λόγος της απαγόρευσης είναι η σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, καθώς οι διοργανωτές της συνάθροισης, μέσω ανακοινώσεών τους, προέτρεπαν σε πράξεις βίας. Η πραγματοποίηση της συνάθροισης θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές εντάσεις, ιδίως εάν προέκυπταν αντισυγκεντρώσεις από αντίθετες ομάδες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών και των εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, η συνάθροιση είχε προγραμματιστεί για ώρα κατά την οποία πραγματοποιείται η αλλαγή φρουράς στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, γεγονός που προσελκύει πλήθος τουριστών και πολιτών. Η ταυτόχρονη παρουσία μεγάλου αριθμού ανθρώπων αυξάνει ακόμη περισσότερο τους κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Στόχος της απόφασης είναι η διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και η αποτροπή οποιασδήποτε βίαιης σύγκρουσης. Προτεραιότητά μας είναι η διατήρηση της ειρήνης και η προστασία των πολιτών».

«Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης την 1-9-2024 και ώρα 12:00’ στην Πλατεία Συντάγματος από μέλη του κινήματος «Συντακτική Εθνοσυνέλευση – Άμεση Δημοκρατία» καθώς και η πραγματοποίηση προσυγκέντρωσης την 1-9-2024 και ώρα 10:30’ από μέλη της «Κοινότητας Εφέδρων Ειδικών Δυνάμεων» και από ώρα 06:00’ της 1-9-2024 έως ώρα 06:00’ της 2-9-2024 κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σχετικής με τις ανωτέρω συναθροίσεις στο αστικό δίκτυο που περικλείεται από τις οδούς-λεωφόρους:

Λεωφ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφ. Αλεξάνδρας. Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, αφενός, καθώς οι οργανωτές δεν γνωστοποίησαν στην κατά τόπο Αστυνομική Αρχή, την πρόθεσή τους να καλέσουν το ευρύ κοινό να συμμετάσχει, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση ως οφείλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 & 2 του Ν.4703/2020 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 73/2020, κι ως εκ τούτου δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και αφετέρου από τη διεξαγωγή τους εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και επαπειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην συγκεκριμένη περιοχή, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων του σημείου πραγματοποίησής τους»

