Ένα αδιανόητο περιστατικό διάρρηξης σημειώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στη Σπλάντζια.

Σύμφωνα με το zarpanews, νεαρός ημίγυμνος άνδρας, έχοντας καλύψει με μαντήλι τα χαρακτηριστικά του και χωρίς ίχνος σεβασμού, έσπασε το παράθυρο του Ιερού, μπήκε στον Ναό, κατευθύνθηκε στο παγκάρι και πήρε όσα χρήματα ήταν εκεί.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3 τα ξημερώματα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας πιθανότατα τραυματίστηκε, καθώς στο σημείο από το οποίο βγήκε, βρέθηκαν αίματα.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.