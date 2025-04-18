Σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης τελέσθηκε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας στην Πάτρα η Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως.

Οι πιστοί συμμετείχαν στην Ιερά Ακολουθία, παρακολουθώντας με ευλάβεια μία από τις πιο συγκινητικές τελετές της Ορθοδοξίας και περιμένοντας υπομονετικά να προσκυνήσουν.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

