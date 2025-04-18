Λογαριασμός
Πάτρα: Σε κλίμα κατάνυξης η τελετή της Αποκαθήλωσης στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι πιστοί συμμετείχαν στην Ιερά Ακολουθία, παρακολουθώντας με ευλάβεια μία από τις πιο συγκινητικές τελετές της Ορθοδοξίας

Αποκαθήλωση

Σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης τελέσθηκε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας στην Πάτρα η Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως.

Οι πιστοί συμμετείχαν στην Ιερά Ακολουθία, παρακολουθώντας με ευλάβεια μία από τις πιο συγκινητικές τελετές της Ορθοδοξίας και περιμένοντας υπομονετικά να προσκυνήσουν. 

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Αποκαθήλωση

Αποκαθήλωση

