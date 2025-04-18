Χειροπέδες σε μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε αναβολικά και παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα

Υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, διεθνικού χαρακτήρα, που διακινούσε αναβολικές ουσίες και παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα σε χώρες της Ευρώπης, μέσω της Ελλάδας εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Για την υπόθεση συνελήφθη σε περιοχή της Αττικής, ένας 45χρονος που κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη και παράβαση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα φάρμακα, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί του.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 45χρονος, μαζί με τέσσερις άγνωστους συνεργούς του, διακινούσαν τα παράνομα σκευάσματα μέσω νόμιμων εταιρειών μεταφορών, τις οποίες εξαπατούσαν κάνοντας χρήση πλαστών και εικονικών εγγράφων καθώς και ψευδών στοιχείων ταυτότητας.

Ειδικότερα, για να πετύχουν τον σκοπό τους αλλά και για την απόκρυψη των ιχνών τους, πραγματοποιούσαν αλλεπάλληλες μεταφορές των παράνομων φορτίων από εταιρεία σε εταιρεία, με τελικό προορισμό χώρες του εξωτερικού, χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε εταιρείες, οικίες και όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.870.604 τεμάχια αναβολικών ουσιών και παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων, ένα φορτηγό, ένα κινητό τηλέφωνο και πλήθος εγγράφων και παραστατικών που σχετίζονται με την υπόθεση.

Τα αναβολικά και φαρμακευτικά σκευάσματα εντοπίστηκαν σε δύο εταιρείες αποθήκευσης και μεταφορών σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, τοποθετημένα σε συνολικά 17 παλέτες, από τις οποίες οι επτά προορίζονταν για χώρα της Ευρώπης.

Η εμπορική αξία των κατασχεμένων αναβολικών ουσιών και παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων εκτιμάται σε 8.000.000 ευρώ, ενώ δείγματά τους θα σταλούν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης των εμπλεκομένων συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

