Στις 30 Απριλίου λήγει η προθεσμία για τους καθαρισμούς των οικοπέδων

Έως την 30η Απριλίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι καθαρισμοί των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Παράλληλα από την 1η Απριλίου έχει ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών (https://akatharista.apps.gov.gr).

Οι αρμόδιες αρχές κρούουν των κώδωνα του κινδύνου ώστε οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές των συγκεκριμένων χώρων να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες άμεσα καθώς βρισκόμαστε λιγότερο από 15 ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας.

Την ίδια ώρα θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης στην πλατφόρμα ενώ σε περίπτωση μη υποβολής της στο Εθνικό Μητρώο προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ.

Επιπλέον σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, οι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και πρόστιμο έως 54.000 ευρώ.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης υπογράμμισε την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι καθαρισμοί των οικοπέδων και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με τους δήμους.

Ο υπουργός σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών σημείωσε ότι η πολιτεία έχει εξασφαλίσει διπλάσιους πόρους για τους ΟΤΑ για τους καθαρισμούς των δημοσίων χώρων, με την παράλληλη υποχρέωση να εποπτεύουν τους δημότες, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στον καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων.

Παράλληλα τόνισε ότι σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτούργησε για πρώτη φορά από τους 334 δήμους της χώρας ανταποκρίθηκαν 185.

«Πρέπει να γίνεται συστηματικά και πρέπει να φτάσουμε στο 100% των οικοπέδων. Φέτος ο στόχος είναι και οι 334 δήμοι να είναι στην πλατφόρμα. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο», είπε και προσέθεσε ότι πέρσι συνολικά πραγματοποιήθηκαν 830.000 καθαρισμοί οικοπέδων σε όλη την επικράτεια.

Ποιοι θα πρέπει να προχωρήσουν στον καθαρισμό των οικοπέδων

Σύμφωνα με σχετική Πυροσβεστική Διάταξη οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε:

α) περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

γ) εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ (α) και (β) κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και

δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας

θα πρέπει να προχωρήσουν στον καθαρισμό των παραπάνω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, οφείλουν να διατηρούν τα οικόπεδα τους καθαρά για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Υπενθυμίζεται ότι ο απαιτούμενος καθαρισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Υλοτομία και απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται άμεσα σε επαφή με κτίσμα.

Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους

Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών κλπ των περιοχών και εκτάσεων που αναφέρονται παραπάνω.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

