Τρίπολη: Συνελήφθη 44χρονη για εμπρησμό από πρόθεση

Στη σύλληψη μίας 44χρονης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές ως υπαίτια πρόκλησης δύο πυρκαγιών σε αγροτική έκταση, από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση (στις 24 και 25 Αυγούστου 2024), στην περιοχή της Κερασίτσας, του Δήμου Τρίπολης στην Αρκαδία.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η Πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της, συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Τρίπολης, ημεδαπή, ως υπαίτια πρόκλησης δύο πυρκαγιών σε αγροτική έκταση, από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση (στις 24 και 25 Αυγούστου 2024), στην περιοχή της Τ.Κ. Κερασίτσας, του Δήμου Τρίπολης στην Αρκαδία.

Η 44χρονη κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης.

Πηγή: skai.gr

