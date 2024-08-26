Με πλούσιο πρόγραμμα και αγαπημένους καλλιτέχνες τα Music Events της 88ης ΔΕΘ υπόσχονται δυνατές συγκινήσεις. Στη φετινή Έκθεση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 7 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, τιμώμενη χώρα θα είναι η Γερμανία ενώ μία μέρα των καθιερωμένων συναυλιών κατά τη ΔΕΘ θα είναι αφιερωμένη σε αυτή.

“Η ΔΕΘ παραδοσιακά στηρίζει τα μουσικά δρώμενα, συμβάλλοντας σημαντικά και για πολλά χρόνια στην ανάδειξη νέων και κλασσικών ακουσμάτων. Τα τελευταία χρόνια, οι καθημερινές συναυλίες της ΔΕΘ, προσαρμοσμένες στις νέες τάσεις της εποχής αναλαμβάνουν την ψυχαγωγία των πολυάριθμων επισκεπτών που συρρέουν για να απολαύσουν κορυφαία ονόματα και σχήματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και όχι μόνο, ικανοποιώντας τις προτιμήσεις όλων των ηλικιών”, σημειώνεται στον ιστότοπο της ΔΕΘ.

Η πρώτη συναυλία στη φετινή ΔΕΘ θα γίνει την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου με τους Gipsy Kings και Nicolas Reyes. Τη σκυτάλη παίρνει τη Δευτέρα το γνωστό γερμανικό συγκρότημα Bananafishbones ενώ την Τρίτη, ο Νίκος Πορτοκάλογλου έρχεται για να μας ταξιδέψει σε μια μοναδική μουσική παράσταση.

Μαζί του θα είναι η Βίκυ Καρατζόγλου – Vicky Karatzoglou, μία από τις νεότερες αναγνωρίσιμες γνήσιες λαϊκές φωνές, που έχει ήδη χαράξει μία ιδιαίτερη πορεία στο χώρο της ελληνικής μουσικής σκηνής και ο πιστός συνοδοιπόρος του Νίκου Πορτοκάλογλου τα τελευταία χρόνια στις ζωντανές εμφανίσεις του Byron Tsourapis – Βύρων Τσουράπης.

Μετά από όλες τις sold out βραδιές στην Αθήνα και τις μαγευτικές συναυλίες τους στην περιφέρεια, η Eleftheria Arvanitaki – Ελευθερία Αρβανιτάκη και η Eleonora Zouganeli έρχονται «μαζί» για μία μοναδική συναυλία αποκλειστικά για το κοινό της Θεσσαλονίκης και τους επισκέπτες της 88ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2024!

Γιώργος Κακοσαίος και Χριστίνα Σάλτη έρχονται την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου για να πραγματοποιήσουν μια μοναδική μουσική συνάντηση στη σκηνή της ΔΕΘ. Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Σαμπάνης και η Klavdia θα ξεσηκώσουν το κοινό ενώ το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Έκθεσης αναμένεται άκρως εκρηκτικό, με τη Μαρίνα Σάττι το Σάββατο και την Πάολα την Κυριακή να βάζουν φωτιά στη ΔΕΘ.

Πηγή: Thestival.gr

