Γηροκομείο – κολαστήριο στα Χανιά: Ξεκίνησε η δίκη για τους θανάτους ηλικιωμένων

Στο 5ο Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ξεκίνησε σήμερα η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης με τους θανάτους 32 ηλικιωμένων στο γηροκομείο στα Τσικαλαριά Χανίων.

Στο εδώλιο κάθεται η ιδιοκτήτρια του γηροκομείου, η κόρη της αλλά και ο γενικός γιατρός του γηροκομείου.

Μεταξύ των κατηγοριών είναι αυτή για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο και κατά συναυτουργία, σε βάρος της ιδιοκτήτριας.

Παράλληλα, η ιδιοκτήτρια αντιμετωπίζει κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ μαζί με την κόρη της και τον γενικό γιατρό της μονάδας για σύσταση της σπείρας.

Όλοι οι προαναφερθέντες καθώς και δύο υπάλληλοι του θεραπευτηρίου κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην οργάνωση, ενώ κατηγορίες αντιμετωπίζουν και δύο ακόμα γιατροί που απασχολούνταν στη δομή.

Η δίκη διεξάγεται στην Αθήνα εξαιτίας φόβων για αντιποίνων από συγγενείς των θυμάτων και αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, με περισσότερους από 140 μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης.

Οι συνεδριάσεις θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες, ή/και εβδομάδες έως ότου ολοκληρωθεί η ακροαματική διαδικασία.

Τέλος, σύμφωνα με το cretapost, το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν στα Χανιά οι εκδικάσεις των υποθέσεων για παράβαση καθήκοντος στους υπηρεσιακούς και πολιτικούς προϊσταμένους, αλλά και απλούς εργαζόμενους των δημόσιων υπηρεσιών που όφειλαν να επιτηρούν την ορθή λειτουργία της και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

