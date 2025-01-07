Χαρδαλιάς: Ουδέποτε η Περιφέρεια ή ο ΕΔΣΝΑ έλαβαν απόφαση περί αύξησης του τέλους ταφής απορριμμάτων

Τη στάση της Περιφέρειας Αττικής για την εξεύρεση οριστικής λύσης αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, επανέλαβε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς προσερχόμενος, πριν από λίγη ώρα, στη σχετική σύσκεψη που πραγματοποιείται υπό τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο. Είπε, επίσης, ότι η Περιφέρεια - και ο ΕΔΣΝΑ - ουδέποτε έλαβαν οποιαδήποτε απόφαση για αύξηση του τέλους ταφής.

Όπως ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς: «Η Περιφέρεια Αττικής προσέρχεται στη σημερινή σύσκεψη με συγκεκριμένες θέσεις σε τέσσερα σημεία, πολύ συγκεκριμένα. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα το οποίο δεν μας αφορά. Και αυτό γιατί, ποτέ η Περιφέρεια Αττικής - και ειδικά ο ΕΔΣΝΑ - δεν πήρε απόφαση για αύξηση στο τέλος ταφής. Είναι κάτι που προβλέπεται από τον σχετικό νόμο, τόσο το ύψος του τέλους ταφής, όσο και η σχετική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΣΔΝΑ έπρεπε να πάρει την απόφαση αυτή, διότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί συγκεκριμένων υπουργείων απαιτούσαν - μετ’ επιτάσεως - να εφαρμοστεί ο νόμος και να εγγραφεί το τέλος στον προϋπολογισμό».

Ο περιφερειάρχης Αττικής κάλεσε την κυβέρνηση να νομοθετήσει, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα που έχει ανακύψει λέγοντας: «Η Περιφέρεια Αττικής δεν θα κάνει ούτε τον εισπράκτορα, ούτε τον πολιτικό “αυτοφωράκια” οποιασδήποτε κυβέρνησης. Η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει συγκεκριμένες θέσεις πάνω στο θέμα αυτό και στο ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει και να το επιλύσει με την κατάλληλη νομοθέτηση».

Αναφερόμενος στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, είπε: «Δεν σκοπεύω να ακολουθήσω για κανέναν λόγο τον κύριο Χάρη Δούκα στις ραδιοτηλεοπτικές - μικροκομματικού χαρακτήρα - "περιπλανήσεις" του σε σχέση και με αυτό το κρίσιμο θέμα. Γνωρίζει και ο ίδιος ποια είναι ακριβώς η αλήθεια και έχει επιλέξει να λέει αλγεινά ψέματα. Η δική μου δουλειά είναι εντελώς διαφορετική. 4,5 εκατομμύρια πολίτες σε 66 γειτονιές της Αττικής μας απαιτούν από εμάς, αντί να βρισκόμαστε στα τηλεοπτικά παράθυρα, να δουλεύουμε μέσα στις γειτονιές. Αυτή είναι η ευθύνη η δική μου. Γι' αυτό με εμπιστεύτηκε ο κόσμος. Και σε αυτή τη λογική συνεχίζω. Χτες από τον Πειραιά, ανήμερα των Φώτων, έδωσα μία ευχή. Φως παντού. Το επαναλαμβάνω και σήμερα. Φως παντού. Τέλος το κρυφτό».

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Περιφέρεια Αττικής, «Περιφέρεια, ΕΔΣΝΑ και ΠΕΔΑ έχουν καταρτίσει ένα κοινό σχέδιο τεσσάρων σημείων, προκειμένου να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα που προκαλεί το μέτρο. Η Περιφέρεια δεσμεύεται να παρουσιάσει μέχρι τα τέλη Ιουνίου, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Λεκανοπέδιο, στα πρότυπα των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και διεθνώς. Από την πλευρά του, ο Νίκος Χαρδαλιάς έχει ταχθεί ανοικτά υπέρ της μητροπολιτικής διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, προκρίνοντας την αεριοποίηση του τελικού υπολείμματος υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, έτσι ώστε αυτό να αξιοποιείται ενεργειακά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.