Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι με απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Αθηνών απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων σήμερα 12-6-2024 και από ώρα 16:00' έως 02:00' της 13-6-2024 σε ξενοδοχεία που διαμένουν οι αθλητικές αποστολές των ομάδων καλαθοσφαίρισης του «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ» και του «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ» και κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σχετικής με τις ανωτέρω συναθροίσεις καθώς και συνοδειών των αθλητικών αποστολών με μηχανοκίνητη πορεία στο αστικό δίκτυο που περικλείεται από τις οδούς-λεωφόρους:

* Αμβροσίου Φραντζή - Ηλία Ηλιού - Μάχης Αναλάτου - Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου - Αχιλλέως - Λεωφ. Ποσειδώνος - Θησέως - Βεΐκου - Αναστασίου Ζίννη.

Όπως επισημαίνεται στη ανακοίνωση: «Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, αφενός, καθώς οι οργανωτές δεν γνωστοποίησαν στην κατά τόπο Αστυνομική Αρχή, την πρόθεσή τους να καλέσουν το ευρύ κοινό να συμμετάσχει, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση ως οφείλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 & 2 του Ν.4703/2020 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 73/2020, κι ως εκ τούτου δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και αφετέρου από τη διεξαγωγή της εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και επαπειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην συγκεκριμένη περιοχή, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων του σημείου πραγματοποίησής της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

