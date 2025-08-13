Την ενόχληση θεατών και συντελεστών της θεατρικής παράστασης «Ο θάνατος του εμποράκου» στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά, προκάλεσαν φωνασκίες και κραυγές νεαρών έξω από το θέατρο το βράδυ της Τρίτης. Μετά το τέλος της παράστασης ο ηθοποιός και πρωταγωνιστής της, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, απευθυνόμενος στους θεατές εξέφρασε την ενόχληση και δυσαρέσκεια τόσο του ίδιου όσο και των άλλων ηθοποιών.

Ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας τόνισε ότι το περιστατικό στην παράσταση στην Ανατολική Τάφρο έφερε ξανά στην επιφάνεια δύο ζητήματα «που απαιτούν καθαρή ματιά και αποφασιστικότητα. Ποιος έχει την αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης και ποιοι χώροι είναι πραγματικά κατάλληλοι για μεγάλες εκδηλώσεις στα Χανιά».

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση παραβατικών ή αντικοινωνικών συμπεριφορών, σύμφωνα με τον δήμαρχο Χανίων, είναι αποκλειστική ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας. «Ο Δήμος Χανίων δεν διαθέτει Δημοτική Αστυνομία και δεν έχει την επιχειρησιακή αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ και χρόνια αναμένουμε από το υπουργείο να υλοποιήσει τη δέσμευσή του για τη δημιουργία Δημοτικής Αστυνομίας, μια δέσμευση που παραμένει στα χαρτιά, με την καθυστέρηση να στερεί από τον Δήμο μας ένα κρίσιμο εργαλείο λειτουργίας και ελέγχου».



Αναφερόμενος στη θέση όπου λειτουργεί το θέατρο της Ανατολικής Τάφρου είπε πως: «Πρέπει επιτέλους να το παραδεχτούμε και να το πούμε καθαρά. Η Ανατολική Τάφρος ουδέποτε υπήρξε κατάλληλος χώρος για τη λειτουργία θεάτρου. Οι συναυλίες και οι μεγάλες εκδηλώσεις προκαλούν έντονη ηχορύπανση που διαχέεται στις γύρω κατοικίες, ενώ ο συνεχής θόρυβος από τα διερχόμενα οχήματα υποβαθμίζει περαιτέρω την εμπειρία του κοινού. Επιπλέον, περιστατικά όπως το χθεσινό αποκαλύπτουν ότι υπάρχει πρόβλημα ακόμη και με μεμονωμένες συμπεριφορές πολιτών, ενώ κάθε εκδήλωση επιβαρύνει δραματικά το ήδη βεβαρυμένο κυκλοφοριακό της πόλης, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.



Και δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρούνται φαινόμενα που εκθέτουν την πόλη και το κοινό της. Δυστυχώς, όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τον ίδιο χώρο για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι τέτοια περιστατικά θα επαναληφθούν. Αυτό αποδεικνύει ότι χρειαζόμαστε συνολική, οριστική λύση».

Ο κ. Σημανδηράκης κάλεσε όλους, δημότες, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και εμπλεκόμενους με ζητήματα πολιτισμού, «... να αφήσουμε τα συνθήματα στην άκρη και να δώσουμε απάντηση σε μια εκκρεμότητα ετών, δημιουργώντας έναν σύγχρονο χώρο εκδηλώσεων στο Μητροπολιτικό Πάρκο των Αγίων Αποστόλων. Έναν χώρο με υψηλή αισθητική, άρτια ακουστική και υποδομές που θα καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης και των διοργανωτών. Είναι η μόνη ρεαλιστική, εφαρμόσιμη και περιβαλλοντικά ισορροπημένη επιλογή. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται χωρίς τεκμηρίωση είναι απλώς λόγια για τις εντυπώσεις. Όσο για τα περί "δήθεν τσιμεντοποίησης", δεν είναι τίποτε άλλο παρά αναμασημένα συνθήματα από όσους πεισματικά αρνούνται να αναγνωρίσουν κάθε τι θετικό που συμβαίνει στον τόπο».

Σχετικά με το περιστατικό και την ενόχληση του Βλαδίμηρου Κυριακίδη, ο δήμαρχος Χανίων ανέφερε στην ανακοίνωσή του: «Με ειλικρινή σεβασμό προς τον κ. Κυριακίδη, κατανοώ απολύτως και δικαιολογώ την αγανάκτησή του. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει πως η συμπεριφορά ελάχιστων δεν μπορεί να αμαυρώσει την εικόνα μιας πόλης που έχει αποδείξει έμπρακτα την αγάπη της στο θέατρο. Το ΔΗΠΕΘΕΚ, με τη μακρά και ποιοτική του διαδρομή, είναι η καλύτερη απόδειξη αυτής της σχέσης. Οι εικόνες αυτές δεν μας τιμούν, αλλά δεν αγγίζουν το φιλόθεατρο πρόσωπο των Χανιωτών, μιας κοινωνίας που σταθερά αγκαλιάζει και αναδεικνύει την τέχνη της σκηνής. Η πόλη μας χρειάζεται πολιτισμό εφάμιλλο της ιστορίας της, και χώρους που σέβονται τους ανθρώπους επί και κάτω από την σκηνή. Αυτό απαιτεί σχέδιο, σοβαρότητα και έργα, όχι ευχολόγια. Στους Αγίους Αποστόλους μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο που θα φιλοξενεί με υπερηφάνεια τις μεγάλες στιγμές του δήμου μας, χωρίς να επιβαρύνει την καθημερινότητα των Χανιωτών και των επισκεπτών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.