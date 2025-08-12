Την αγανάκτηση του ηθοποιού Βλαδίμηρου Κυριακίδη προκάλεσε ένα περιστατικό χθες, βράδυ της Δευτέρας, στα Χανιά, κατά τη διάρκεια της παράστασης «Ο θάνατος του εμποράκου», στην οποία και πρωταγωνιστεί.

Ομάδα ατόμων έξω από το θέατρο της Ανατολικής Τάφρου άρχισε να φωνάζει δυνατά και να βγάζει καυγές, προκαλώντας αναστάτωση στον θίασο, αλλά και στο κοινό, που δεν μπορούσε να παρακολουθήσει και να ευχαριστηθεί την παράσταση.

Το γεγονός ήταν τόσο έντονο, που στο τέλος της παράστασης, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μίλησε εκ μέρους και του θιάσου στο κοινό, λέγοντας αγανακτισμένος:

«Πρέπει να πείσετε τον Δήμο σας να σταματήσει αυτό το πράγμα που γινόταν έξω. Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν. Ντροπή τους! Λυπάμαι αλλά δε γίνεται. Απηυδήσαμε όλοι μας, ένας ολόκληρος θίασος με αυτό που συνέβαινε απέξω. Αν θέλουν να μας κράξουνε, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε» είπε ο ηθοποιός, ενώ οι θεατές τον καταχειροκροτούσαν, εκφράζοντας έτσι τη συμπαράστασή τους.

Δείτε το απόσπασμα:





