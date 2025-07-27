Συνελήφθη σήμερα Κυριακή από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στην περιοχή της Κερατέας ένας υπήκοος Αλβανίας 51 ετών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 51χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλων σε εξωτερικό χώρο μονοκατοικίας με δείκτη επικινδυνότητας 4 κατά παράβαση του άρθρου 265 παρ. 3 του ποινικού κώδικα και θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Επίσης, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ κατά παράβαση της 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.