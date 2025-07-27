Λογαριασμός
Συνελήφθη 51χρονος στην Κερατέα - Εκτελούσε θερμές εργασίες με ηλεκτρικό τροχό

Θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ κατά παράβαση της 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης

εμπρησμός

Συνελήφθη σήμερα Κυριακή από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στην περιοχή της Κερατέας  ένας υπήκοος Αλβανίας 51 ετών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 51χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλων σε εξωτερικό χώρο μονοκατοικίας με δείκτη επικινδυνότητας 4 κατά παράβαση του άρθρου 265 παρ. 3 του ποινικού κώδικα και θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Επίσης, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ κατά παράβαση της 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης.

TAGS: εμπρησμός ΕΛΑΣ Κερατέα
