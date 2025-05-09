Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Παρασκευής στην πολεοδομία Χανίων.

Δύο άτομα μπήκαν στο κτίριο της Πολεοδομίας και σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από λεκτικό διαξιφισμό επιτέθηκαν και βιαιοπράγησαν κατά του αντιδημάρχου Χανίων αρμόδιου για την πολεοδομία, Νίκου Χαζιράκη καθώς και κατά υπαλλήλου – μηχανικού της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το flashnews Μάλιστα ο ένας από τους δύο ενώ είχε βγεί έξω, επέστρεψε κρατώντας ένα ξύλο, αλλά τον συγκράτησαν κάποιοι ιδιώτες μηχανικοί που ήταν στην υπηρεσία.

Οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, ωστόσο οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Σε πολύ σύντομο χρόνο στο σημείο μετέβησαν δύο δικυκλιστές αστυνόμοι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αιτία του επεισοδίου φέρεται πως είναι έλεγχος που διενεργήθηκε από την πολεοδομία σε ξενοδοχείο στο Μαράθι και η εντολή να διακοπούν κάποιες εργασίες, ενώ οι δυο οι οποίοι προκάλεσαν το επεισόδιο είναι εμπλεκόμενοι με το έργο.

Πηγή: skai.gr

