Στον καθαρισμό των οικοπέδων τους υποχρεούνται από την 1η Απριλίου οι ιδιοκτήτες, ενώ θα πρέπει να κάνουν και τη σχετική δήλωση στην ειδική πλατφόρμα του gov.gr, που ανοίγει την Τρίτη.

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε συναγερμό προκειμένου να προλάβει ώστε να είναι όλα έτοιμα έως την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου την 1η Μαΐου.

Σημειώνεται πως όσοι ιδιοκτήτες δεν προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, θα βρεθούν αντιμέτωποι με ποινές. Ειδικότερα, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης καθαρισμού στο Εθνικό Μητρώο, το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη ανέρχεται στα 1.000 ευρώ. Όσοι δηλώσουν ψευδώς ότι συμμορφώθηκαν κινδυνεύουν με φυλάκιση έως 2 έτη και πρόστιμο έως 54.000 ευρώ.

Σε περίπτωση παράλειψης καθαρισμού, οι δήμοι θα καθαρίζουν αυτεπάγγελτα και θα χρεώνουν το κόστος στον ιδιοκτήτη.



Πηγή: skai.gr

