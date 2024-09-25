Ηλεία: Χτύπησε τη μάνα του με την πόρτα της κατάψυξης

Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Ηλεία και κάποια χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη βιαιότητα.

Όπως αυτό που συνέβη την περασμένη Δευτέρα σε περιοχή του Κάμπου με δράστη τον 48χρονο γιο και θύμα την 76χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr ο 48χρονος μετά από διαπληκτισμό με τη μητέρα του, τη χτύπησε - σύμφωνα με τα καταγγελόμενα - με την πόρτα της κατάψηξης του ψυγείου, στο κεφάλι.

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης, για να γίνει συρραφή του τραύματος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο δράστης συνελήφθη.

