Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας για το περιστατικό με το 2,5 ετών κοριτσάκι που ξέφυγε από την προσοχή 26χρονης βρεφονηπιοκόμου, με συνέπεια να βγει εκτός του παιδικού σταθμού όπου φυλασσόταν.

Η εισαγγελέας ζητεί να διευρυνθεί, εάν πέραν της βρεφονηπιοκόμου η ανήλικη παραδόθηκε για φύλαξη σε άλλους υπαλλήλους του σταθμού κι εφόσον κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί να κληθούν αυτά τα πρόσωπα να καταθέσουν ανωμοτί στην αστυνομία, η οποία θα κληθεί να φέρει εις πέρας την έρευνα.

Στο πλαίσιο της ίδιας προκαταρκτικής, θα διερευνηθεί επιπλέον το καθεστώς λειτουργίας του παιδικού σταθμού κι αν τηρούνταν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και στο πλαίσιο αυτό οι νόμιμοι εκπρόσωποι θα κληθούν να προσκομίσουν όλα τα σχετικά έγγραφα.

Ενόψει των παραπάνω η 26χρονη βρεφονηπιοκόμος αφέθηκε ελεύθερη -είχε συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου- και η ποινική της μεταχείριση θα αποφασιστεί μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, όπως επίσης θα αξιολογηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες και σε βάρος άλλων προσώπων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη χθες το πρωί στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Η βρεφονηπιοκόμος, κατά τη δικογραφία, παρέλαβε το κοριτσάκι και το οδήγησε σε αίθουσα απασχόλησης. Χωρίς να γίνει αντιληπτό, όμως, το ανήλικο βγήκε σε ένα πλακόστρωτο έξω από τον παιδικό σταθμό, όπου εντοπίστηκε τελικά από την νταντά της οικογενείας, η οποία ανέμενε το παιδάκι και παραδόθηκε στη μητέρα του.

Η 26χρονη φέρεται να ισχυρίζεται ότι παρέλαβε την ανήλικη, αλλά δεν είχε την αποκλειστική εποπτεία της, καθώς στον ίδιο παιδικό σταθμό υπάρχουν άλλα περίπου 30 παιδάκια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

