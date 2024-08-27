Νέο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στην Λακωνία και συγκεκριμένα σε δασική έκταση στην περιοχή Βαχός, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Στο σημείο επιχειρούν με 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 11 οχήματα, ενώ ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βαχός Λακωνίας. Επιχειρούν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 11 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2024

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε δασική έκταση, στην περιοχή Καλύβια Σοχά, του Δήμου Σπάρτης, όπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς, προκειμένου να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 6 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης, συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Επίσης, οριοθετήθηκε η φωτιά στο Τρίκορφο Αιτωλοακαρνανίας.

Τέλος, συνεχίζεται για έκτη μέρα η μάχη των επίγειων και εναέριων μέσων πυρόσβεσης με τη φωτιά που καίει σε δύσβατο σημείο στο όρος Παγγαίο, στην Καβάλα.

Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 280 πυροσβέστες με 46 οχήματα της Πυροσβεστικής και 25 πεζοπόρα τμήματα, ενώ ρίψεις από αέρος πραγματοποιούν 5 ελικόπτερα κι ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης κάτοικοι και εθελοντές.

Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ωστόσο προληπτικά δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες γύρω από οικισμούς του Παγγαίου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη, έχοντας κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης με χαμηλή βλάστηση.

Πηγή: skai.gr

