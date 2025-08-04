Μία 22χρονη, η οποία επέβαινε σε νοικιασμένο σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή «Φτερωτή», στη Βουρβουρού Σιθωνίας, στη Χαλκιδική, τραυματίστηκε το περασμένο Σάββατο. Όπως αναφέρεται σε σημερινή ενημέρωση του Λιμενικού, ταχύπλοο προσέκρουσε στο νοικιασμένο σκάφος, στο οποίο επέβαινε η 22χρονη, προκαλώντας τον τραυματισμό της νεαρής κοπέλας και την πρόκληση υλικών ζημιών στο σκάφος.

Η τραυματίας μετέβη με ιδιωτικό μέσο αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικόλαου και στη συνέχεια σε ιδιωτική νοσηλευτική μονάδα, για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Έπειτα, δε, από αλκοολομέτρηση στους κυβερνήτες των δύο σκαφών, συνελήφθη ο κυβερνήτης του νοικιασμένου σκάφους καθώς βρέθηκε υπό την επήρεια μέθης.

Από το Λιμενικό Φυλάκιο του Όρμου Παναγιάς, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του νοικιασμένου σκάφους.

Πηγή: skai.gr

